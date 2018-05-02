محافظ البحيرة تستقبل وفد مشروعات الخدمة الوطنية لمناقشة المشروعات التنموية

محافظ البحيرة تستقبل وفد مشروعات الخدمة الوطنية لمناقشة المشروعات التنمويةالأربعاء، 02 مايو 2018 01:08 م
جانب من اللقاء
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استقبلت المهندسة ناديه عبدة محافظ البحيرة ، اللواء أمين محمد أمين ، مدير المشروعات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، والدكتور ضياء الدين إبراهيم إستشارى الجهاز.
ويأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين محافظة البحيرة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
وتم مناقشة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة فى العديد من القطاعات ومنها مشروعات تطوير المدن والمبانى الخدمية للمواطنين والمنشآت الرياضية والتعليمية والصحية.
كما تم إستعراض الخطوات التى تمت لتطوير مدينة رشيد و المخططات لمراحل التطوير الجارى تنفيذها بالمدينة .
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