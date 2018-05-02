محافظ أسوان: طائرات هليكوباتر شاركت فى إخماد حريق مصنع كوم أمبو

محافظ أسوان: طائرات هليكوباتر شاركت فى إخماد حريق مصنع كوم أمبوالأربعاء، 02 مايو 2018 03:53 م
حريق - أرشيفية
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أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، أن طائرتين هليكوبتر شاركتا فى إخماد حريق شب فى مخزن الأخشاب الملحق بمصنع سكر كوم أمبو، مشيرا إلى أن هناك 5 حالات أصيبت باختناق، وتم نقلهم للمستشفى.
وأضاف محافظ أسوان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأمور أصبحت مطمئنة وجارى إخماد الحريق وحصر التلفيات، لافتا إلى أنه لا توجد أى خسائر في الأرواح، وأنه فور علمه باندلاع الحريق انتقل لموقع الحادث مع اللواء فتح الله حسنى مدير الأمن لمتابعة جهود إخماد الحريق.
وأشار اللواء مجدى حجازى، إلى أن الحريق اندلع بمنطقة مكشوفة بالمصنع على مساحة 30 فدان يتم تخزين مصاصة القصب بها وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماده.
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