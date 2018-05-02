video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مبعوث أمريكى: عملية جديدة لمحاربة داعش ستجرى على الحدود السورية - العراقية

الأربعاء، 02 مايو 2018 10:07 ص
مبعوث أمريكى: عملية جديدة لمحاربة داعش ستجرى على الحدود السورية - العراقية طيران التحالف الدولى ـ صورة أرشيفية


واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد بريت ماكورك المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للتحالف الدولى لمحاربة داعش أن عملية عسكرية جديدة لتحرير باقى المناطق من قبضة تنظيم داعش، ستجرى على الحدود (السورية - العراقية)، وفى شرق سوريا، حيث تختبئ معظم قيادات التنظيم.

وقال ماكورك - فى تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن " المرحلة الأخيرة من الحرب على داعش ستكون صعبة وطويلة للقضاء على قيادات التنظيم ومسلحيه الأجانب".

وكانت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أمس الثلاثاء، انطلاق عمليات مع قوات سوريا الديمقراطية والقوات الشريكة لتحرير آخر المعاقل الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش فى العراق وسوريا .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 25 مدنيا فى قصف للتحالف الدولى على قرية بريف الحسكة

التحالف الدولى يعلن إنهاء العمليات القتالية ضد "داعش" فى العراق

امريكا

داعش

الحدود السوريه العراقيه

التحالف الدولى

العراق

سوريا




لا تفوتك
فيديو.. الحاجة سعدية صاحبة "العمرة المزيفة" تكشف كواليس أزمتها

فيديو.. الحاجة سعدية صاحبة "العمرة المزيفة" تكشف كواليس أزمتها

وزير التعليم: مافيش حاجة اسمها رسوب بالنظام الجديد.. وكل الطلاب شطار

وزير التعليم: مافيش حاجة اسمها رسوب بالنظام الجديد.. وكل الطلاب شطار

السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم

السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم

"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى

"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى

قبل مواجهة روما.. ماذا يفعل محمد صلاح بعد كل جائزة كبيرة؟

قبل مواجهة روما.. ماذا يفعل محمد صلاح بعد كل جائزة كبيرة؟

البرلمان البريطانى يهدد "زوكربيرج" بإجباره على الشهادة باستدعاء رسمى

البرلمان البريطانى يهدد "زوكربيرج" بإجباره على الشهادة باستدعاء رسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة