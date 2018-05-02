مبعوث أمريكى: عملية جديدة لمحاربة داعش ستجرى على الحدود السورية - العراقية







واشنطن (أ ش أ)

أكد بريت ماكورك المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للتحالف الدولى لمحاربة داعش أن عملية عسكرية جديدة لتحرير باقى المناطق من قبضة تنظيم داعش، ستجرى على الحدود (السورية - العراقية)، وفى شرق سوريا، حيث تختبئ معظم قيادات التنظيم.

وقال ماكورك - فى تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن " المرحلة الأخيرة من الحرب على داعش ستكون صعبة وطويلة للقضاء على قيادات التنظيم ومسلحيه الأجانب".

وكانت هيذر نويرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أمس الثلاثاء، انطلاق عمليات مع قوات سوريا الديمقراطية والقوات الشريكة لتحرير آخر المعاقل الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش فى العراق وسوريا .