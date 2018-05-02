قذاف الدم: لا يوجد لدى العرب مشروع حقيقى لمواجهة تقسيم الأمة

كتبت آية دعبس - تصوير محمود فخرى

قال أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية الأسبق، أن كثير من الدول الإفريقية عربية، ولكنها لا تعرف ذلك بل هم أكثر عروبة، مثل تشاد، مضيفا: "حين نتجه جنوبا، نحن سادة، وحين نتجه شمالا فنحن عبيد، كذلك حين نتجه جنوبا نجد الثروة والعزة وحين نتجه شمالا نجد الفقر والذل".

وأضاف قذاف الدم، خلال كلمته بمنتدى أثر الفكر المتطرف على سوق العمل العربية والأفريقية، بحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة جامعة سيناء، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والإدارية، أن الجهاد الحقيقى يبدأ من العلم، مشيرا إلى أن العالم تقدم بشكل كبير بينما نحن لا نستطيع أن نجمع القمامة من شوارعنا، مؤكدا أن الأمة العربية فى حاجة إلى مشروع جديد لمواجهة المشروع الغربى الذى دمر الأمة، ويقتل آلاف الأبرياء يوميا، من المتطرفين والجماعات التى تدعى الإسلام.

وطالب قذاف الدم، بإعادة الوحدة العربية التى كان يسعى لها الزعيم جمال عبد الناصر، والذى حاربه الغرب بسبب ذلك، قائلا "حاربوه لأنه أراد توحيد الأمة"، مؤكدا أن هناك دول العربية تمول الصواريخ التى تسقط على رءوس أبناء أمتنا فى سوريا والعراق وليبيا مشددا على أن إيران التى يهاجمها البعض تستغل ضعف امتنا وتجويفها من الداخل من أجل تحقيق أهدافها.