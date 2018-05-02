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غدا.. 8777 طالبا يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى بتربية أسيوط

الأربعاء، 02 مايو 2018 10:53 ص
غدا.. 8777 طالبا يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى بتربية أسيوط الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة


أسيوط ـ محمود عجمى
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أنهت كلية التربية بجامعة أسيوط استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى والتى تبدأ غدا الخميس ، وتستمر حتى 24 مايو الجاري، ويخوضها نحو 8777 طالبا وطالبة فى 16 شعبة .

 

وقال الدكتور عادل النجدى عميد كلية التربية جامعة أسيوط، إنه عقد اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية لمناقشة كافة الترتيبات والقواعد الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثاني، ومن بينها التأكيد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون، والانتهاء من إعداد الامتحانات وكراسات الإجابات.

 

وأضاف عميد كلية التربية، أنه تم تجهيز أماكن وقاعات ولجان الامتحانات وإمدادها بأجهزة التكييف والمراوح خاصة فى الامتحانات التى ستعقد فى شهر رمضان، وتوفير الملاحظين داخل اللجان، وتجهيز الكنترولات ولجان الممتحنين وصيانة أجهزة التصحيح الإلكتروني؛ كما تم تشكيل غرفة عمليات لإدارة أعمال الامتحانات وموافاتها بتقرير يومى عن سير أعمال الامتحانات وبحث أى شكاوى متعلقة بها، وسرعة الانتهاء من تصحيح المواد وإعلان النتائج فور الانتهاء من التصحيح .


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