غدا.. محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية

غدا.. محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانيةالأربعاء، 02 مايو 2018 03:24 م
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
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يستقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية غدا الخميس الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه لشئون الثوره الحيوانية والداجنة والسمكية.
وقالت المحافظة فى بيان إن ذلك يأتى فى تمام الساعة التاسعة صباحا وتتضمن الزياره اجتماع مع المربين بديوان عام محافظة الغربية، ثم التوجه إلى استاد طنطا الرياضى لافتتاح معرض جرو اكسبو.
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