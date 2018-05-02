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غدا.. محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية

الأربعاء، 02 مايو 2018 03:24 م
غدا.. محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية


الغربية محمد طارق
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يستقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية غدا الخميس الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه لشئون الثوره الحيوانية والداجنة والسمكية.

وقالت المحافظة فى بيان إن ذلك يأتى فى تمام الساعة التاسعة صباحا وتتضمن الزياره اجتماع مع المربين بديوان عام محافظة الغربية، ثم التوجه إلى استاد طنطا الرياضى لافتتاح معرض جرو اكسبو.

 

 


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