ضبط ربة منزل بكمية من الحشيش أثناء توصيلها لابنها بسجن الخانكة

ضبط ربة منزل بكمية من الحشيش أثناء توصيلها لابنها بسجن الخانكةالأربعاء، 02 مايو 2018 06:26 م
حبس - أرشيفية
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ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة القبض على ربة منزل بحوزتها كمية من الحشيش أثناء توصيلها لابنها السجين بسجن الخانكة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وأثناء قيام النقيب محمد خالد معاون مباحث مركز الخانكة، بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن المركز، تم ضبط "س. ع" 69 سنة ربة منزل، مقيمة القاهرة، وبحوزتها كمية من الحشيش تزن حوالى 20 جم، حال زيارتها لابنها السجين أشرف. ح، المحبوس على ذمة القضية رقم 4571 كلى شمال بنها لسنة 2014م (مخدرات)، بقصد توصيلها للسجين المذكور، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7740 لسنة 2018م جنح مركز الخانكة، وتولت النيابة التحقيق.
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