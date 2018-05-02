ضاحى خلفان: سلوك إيران تخريبى.. وعزل "الملالى" مسؤولية المجتمع الدولى







كتب محمد تهامى زكى

قال ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، عبر حسابه الرسمى على تويتر، إن سلوك إيران تجاه المجتمع الدولى سلوك داعم للخارجين على القانون من عصابات ومليشيات ومرتزقة، مؤكدا إن عزل ملالى إيران عن المجتمع الدولى مسؤولية المجتمع الدولى.

وأوضح خلفان: "عرف عن المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا أنها مملكة الخير والتعاون والعمل الدولى الهادف الى تآزر الأمم والشعوب مع بعضها البعض، ورغم ذلك لم تسلم من أذى إيران وهى المملكة التى يحترمها الجميع، إلا كلاب الفرس فإنه لا أمان لهم".

وتابع خلفان: "الشعب الإيرانى ابتلى بملالى أياديهم لا تمتد إلا إلى العبث باستقرار أمة محمد، شعب إيران الطيب يحكمه اليوم طغاة القرن الحادى والعشرين".