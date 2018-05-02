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صور.. وكيل شباب سوهاج: إحالة 30 موظفا للنيابة الإدارية فى 2018 بسبب مخالفات

الأربعاء، 02 مايو 2018 09:45 ص
صور.. وكيل شباب سوهاج: إحالة 30 موظفا للنيابة الإدارية فى 2018 بسبب مخالفات


سوهاج – عمرو خلف
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أكد كمال أبو ضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أنه تم إحالة 30 موظفا إلى النيابة الإدارية والشئون القانونية والمحكمة التأديبية خلال عام 2018 فى الفترة من 1 يناير وحتى 1 مايو، بسبب مخالفات مالية وإدارية وعدم مشاركة فى الأنشطة وإغلاق مراكز الشباب، مشيرا إلى أنه من ضمن المخالفات المالية استلام عمليات إنشائية بها عيوب فنية، وعدم تحصيل مبالغ مالية على مستوى مراكز المحافظة، وكذلك صرف مبالغ مالية دون وجه حق، كما تم توقيع 30 يوما جزاءات على عدد من الموظفين من قبل النيابة الإدارية.

وعن تطوير ملاعب مراكز الشباب، قال وكيل وزارة الشباب والرياضة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم تطوير 15 ملعبا خماسيا ودخلوها الخدمة بتكلفة 5 ملايين جنيه، كما تم تطوير 2 مركز شباب وهما مركزى شباب برديس وسفلاق بالبلينا وساقلته بتكلفة 2.5 مليون جنيه و2 نادى وهما بهنس بجرجا والبلينا الرياضى وذلك استكمالا للمرحلة الاولى .

وعن إنشاء نادى المعاقين بسوهاج، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن نادى الإيمان للمعاقين سوف يتم الانتهاء منه فى شهر سبتمبر 2018 لكى يصبح عرسا لشئون الإعاقة، حيث يعتبر أول ناد للمعاقين فى الصعيد بتكلفة 5 ملايين جنيه، وذلك فى إطار الاهتمام بالمعاقين، ويشمل النادى 2 صالة رياضية وكرة قدم ورفع أثقال وكرة قدم للصم وضعاف السمع وطائرة جلوس  وتنس طاولة وغيرها من الألعاب الرياضية .

أما عن الأنشطة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة، قال وكيل وزارة الشباب والرياضة إن المديرية نظمت مع الإدارات المركزية بالوزارة مجموعة من اللقاءات الرياضية والندوات التثقيفية والمؤتمرات والدورات التدريبية للعاملين سواء بالقاهرة أو داخل مراكز الشباب بالمحافظة حيث تم تدريب أكثر من 100 موظف ومشرف وإدارى.

 

ملعب الخماسى بنادى الإيمان بالمعاقين

ملعب الخماسى بنادى الإيمان بالمعاقين

 

جانب من الإنشاءات بنادى الإيمان للمعاقين
جانب من الإنشاءات بنادى الإيمان للمعاقين

 

جانب من العمل داخل نادى المعاقين
جانب من العمل داخل نادى المعاقين

 

الانتهاء من إنشاء الملعب
الانتهاء من إنشاء الملعب

 

معلب نادى المعاقين
معلب نادى المعاقين

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