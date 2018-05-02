صور.. مرافق الغربية تشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع طنطا

صور.. مرافق الغربية تشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع طنطاالأربعاء، 02 مايو 2018 05:21 م
جانب من الحملة
إضافة تعليق
شن قسم شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد مهند أبو ليمون، حملة مكبرة بشوارع مدينة طنطا بالتنسيق مع مسئولى الإشغالات بحى أول وثان طنطا، لرفع الإشغالات المنتشرة بالشوارع، والتى تعوق الحركة المرورية.
وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 140 محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام، ضبط 87 حالة رفع اشغالات مخالفة بالطريق الإدارى، ضبط عربة يدوية خاصة بالباعة الجائلين، وإزالة 108 فرش عشوائى لبيع الخضر والفاكهة، و6 تندات وسقفية بدون ترخيص
كما تم إزالة 12 غرزة ومقاهى بدون ترخيص، وإزالة 72 حاجزا خرسانيا بالطريق العام يعوق حركة المرور، وتحرير 16غرامة فورية بعد التصالح مع المخالفين، وتحرير 4محاضر إقامة بناء بدون ترخيص، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتائج الحملة.
إضافة تعليق
الاقتصاد المصرى يتعافى.. فايننشال تايمز: الإصلاح يؤتى ثماره مع زيادة اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلى.. اكتشافات الغاز والاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية أنهت مشكلات الطاقة.. وتوقعات بانخفاض التضخم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة