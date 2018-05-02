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صور.. مرافق الغربية تشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع طنطا

الأربعاء، 02 مايو 2018 05:21 م
صور.. مرافق الغربية تشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع طنطا جانب من الحملة


الغربية – مصطفى عادل
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شن قسم شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد مهند أبو ليمون، حملة مكبرة بشوارع مدينة طنطا بالتنسيق مع مسئولى الإشغالات بحى أول وثان طنطا، لرفع الإشغالات المنتشرة بالشوارع، والتى تعوق الحركة المرورية.

 

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 140 محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام، ضبط 87 حالة رفع اشغالات مخالفة بالطريق الإدارى، ضبط عربة يدوية خاصة بالباعة الجائلين، وإزالة 108 فرش عشوائى لبيع الخضر والفاكهة، و6 تندات وسقفية بدون ترخيص

 

كما تم إزالة 12 غرزة ومقاهى بدون ترخيص، وإزالة 72 حاجزا خرسانيا بالطريق العام يعوق حركة المرور، وتحرير 16غرامة فورية بعد التصالح مع المخالفين، وتحرير 4محاضر إقامة بناء بدون ترخيص، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتائج الحملة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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