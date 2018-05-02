صور.. زغاريد فى إجراء قرعة تسليم أراضى لـ978 من صغار المزارعين بالمراشدة







قنا - هند المغربى

وسط زغاريد وفرحة عارمة من أبناء قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا وهتافات حب للرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرت محافظة قنا اليوم الأربعاء القرعة العلنية لتنفيذ مبادرة الرئيس بتوزيع قطع أراضى لصغار المزارعين من أبناء قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.

حضر القرعة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والعميد أدهم الفاتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا واللواء محمد حلمى- المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية والعميد وائل نعيم رئيس فرع مشروعات الخدمة الوطنية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من أعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزراء بقنا، وحضور المئات من أبناء قرية المراشدة وأسرهم بالصالة المغطاة لنادى البحر بمدينة قنا.

ومن جانبه، قال اللواء محمد حلمى- المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية، إن الهيئة منحت تسهيلات لأبناء المراشدة لم تقدمها من قبل، مؤكدا أنه تم تسعير الفدان وفقًا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن لا يزيد سعر الفدان عن 50 ألف جنيه لأراضى الرى السطحى التى تبلغ مساحتها 1000 فدان فيما يبلغ سعر الأراضى الجوفية 25 ألف جنيه للفدان وتبلغ مساحتها 1445 فدانا، وسيتم توزيع 2459 قطعة أرض زراعية لـ 978 مواطنا من المستحقين التى تنطبق عليهم الشروط بمساحة 2 ونصف فدان للمواطن بأقل من ثلث سعر الأرض الرسمى، تخفيفا على صغار المزارعين بناء على تعليمات رئيس الجمهورية.

وأكد حلمى أنه سيتم حفر 24 بئرا جوفية لرى 1445 فدانا من إجمالى المساحة التى تم توزيعها فيما سيتم توفير مصدر رى سطحى لـ1000 فدان الأخرى، مشيرا إلى أن جميع الأراضى الموزعة سوف يتم ريها بالتنقيط ترشيدا للمياه.

وأشار اللواء محمد حلمى إلى انه تم التنسيق بين وزارة الرى والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لرفع كفاءة وإعادة تأهيل محطة رفع المراشدة وتطهير الترع والمصارف بتكلفة 35 مليون جنيه.

ومن جانبه، أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن إجمالى عدد المتقدمين بلغ 1459 بينما من انطبقت عليهم الشروط بلغ عددهم 978 مستفيدا، مؤكدا أنه تحقيقا لمبدأ الشفافية فى اختيار المستحقين من بين المتقدمين تم عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية شاركت فيها عناصر من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولين من هيئة الرقابة الإدارية ووزارتى الزراعة والتضامن الإجتماعى بقنا بالإضافة إلى مسئولين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة فى عملية فحص وفرز طلبات المتقدمين، موضحا انه تم تخصيص نسبة من إجمالى المساحة لصالح المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الهجان أن القيادة السياسية دائما ما تسعى إلى إنشاء مشروعات تنموية متكاملة تستهدف إقامة تجمعات سكانية وعمرانية خارج نطاق الوادى الضيق تستوعب أكبر عدد من الأيدى العاملة للحد من نسبة البطالة، وللارتقاء بالمستوى الاقتصادى لصغار الفلاحين وأسرهم عن طريق توفير مصدر رزق دائم لهم، لافتا إلى أن إجمالى المساحة التى تم توزيعها على صغار الفلاحين من أهالى القرية بلغت 2445 فدانا بواقع 2,5 فدان لكل مستفيد مزودة بشبكة طرق لتسهيل وصول المواطنين لأراضيهم وكذلك لنقل محاصيلهم.

وأشار الهجان إلى أنه استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمطالب أبناء المراشدة تم زيادة المساحة من 1000 فدان إلى 2445 فدانا لحصول كافة المستحقين على أراضى، لافتا إلى أن القرعة لتحديد مناطق قطع الأرض للمستحقين وأنه سيتم التسليم خلال 3 شهور على أن يتم زراعتها خلال 3 سنوات مع دفع 15% من سعر الأرض المحدد وتقسيط باقى المبلغ على 6 سنوات.

وقال حمام على عمر من أبناء المراشدة موجه بالأزهر ورئيس مركز شباب القرية والذى تقدم للرئيس السيسى بمطالب أبناء المراشدة، إن أهالى المراشدة اليوم فى عيد، بعد تنفيذ وعد الرئيس بتسلمهم الأراضى التى وعدهم بها خلال زيارته للقرية العام الماضى، مشيرا إلى أن المستحقين سيحصل كل شخص منهم على 2 ونصف فدان، مما يؤدى إلى رفع مستوى المعيشه بالقرية والقضاء على بطالة الشباب.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وعد خلال زيارته العام الماضى لقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا بتوزيع ألف فدان هدية من القوات المسلحة لابناء القرية بعد تهيئتها وتقنين أوضاعها للزراعة ردا على مطالب أبناء المراشدة التى استعرضها الحاج حمام على عمر رئيس مجلس إدارة مركز شباب المراشدة أمام الرئيس خلال زيارته لافتتاح صوامع القمح الجديدة.



































































































