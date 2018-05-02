صور.. رئيس مدينة أبورديس يتفقد مستودع البوتاجاز استعدادا لرمضان







جنوب سيناء – فايزة مرسال

‏‏تفقد، اليوم الأربعاء، أحمد عبدالعظيم، رئيس مركز ومدينة أبورديس، مستودع اسطوانات الغاز بالمدينة؛ للاطمئنان بنفسه على توافر احتياجات أهالى مركز ومدينة أبورديس من الغاز خلال شهر رمضان المبارك.

والتقى رئيس المركز، المسئولين عن المستودع الذين أكدوا توافر اسطوانات الغاز ووجود احتياطى استراتيجى كاف جدا لتغطية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان وبعد شهر رمضان ، وأنه لا توجد أى مشكلة فى هذا الشأن.



احمد عبد العظيم رئيس مدينة ابورديس يتفقد مستودع انابيب الغاز



اثناء تفقد انابيب الغاز



اثناء تفقد مستودع انابيب الغاز