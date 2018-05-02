صور.. حملتا نظافة وتشجير بمدينتى قلين وبيلا بكفر الشيخ

صور.. حملتا نظافة وتشجير بمدينتى قلين وبيلا بكفر الشيخالأربعاء، 02 مايو 2018 06:31 م
تابعت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، حملة النظافة والتجميل بمدينة قلين، حيث قام قسم النظافة بالوحدة المحلية بدهان تلتوارات مداخل المدينة، وغسيل مداخل المدينة ومسح الشوارع الرئيسية بقلين المحطة، ورفع جميع القمامة من شوارع المركز، وجمع الأتربة من شوارع المدينة وقص الأشجار وتهذيبها وريها، مناشدة المواطنين بعدم إلقاء القمامة خارج أماكنها المعدة لها.
كما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، سير العمل بمنظومة النظافة بمدينة بيلا، برفع المخلفات من على جانبى الشوارع، وتغيير لمبات الإنارة التالفة رفع كل المخلفات، وتوسعة وتهيئة الطريق العامة بالمدينة، ورفع الإشغالات، وقص وتقليم الأشجار، وإنارة الأعمدة فى شوارع المدينة، مناشداً المواطنين بعدم إلقاء القمامة خارج أماكنها المعدة لها، للحفاظ على نظافة المدينة.
حملة نظافة بقلين
جانب من أعمال النظافة
جانب من حملة النظافة ببيلا
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بواسطة:
احمد سعفان
كفاية طناش !!!!
ياسادة ياكرام .. حملات النظافة .. وازالة الاشغالات .. والتجميل .. ورفع القمامة .. ومايشابه ذلك .. امور تستنزف المال العام .. ولذلك يجب على رؤساء المدن ان يوقعوا على محاضر بما تم عمله فى مدنهم .. على انه لو عادت الامور الى سابق عهدها .. يتم عمل مايلزم واكثر على نفقتهم .. وعلى رؤساء المدن ان يقوموا بتسليم المدن للموظفين المسئولين علن الشوارع بعد عمل اللازم فيها .. حتى يكونوا شركاء مع رئيس المدينة فى الاهمال .. لان ما يحدث من فوضى فى الشوارع .. من اشغالات .. وقمامه .. وسوء احوال يتم بموافقة الموظفين المسئولين عن الشوارع .. وعلى فكرة .. اكل هؤلاء الموظفين وشربهم وسجائرهم والشاى والشيشة والخضار والفاكهة والملابس وشئون الكيف عامة بيقف عليهم ببلاش .. مقابل انهم يطنشوا .. ويلعن ابو الشعب وابو المال العام وابو البلد .. ياسادة ياكرام .. يابتوع الحكومة .. تعرفون كل شئ .. وانتم احسن ناس تطنشوا ..