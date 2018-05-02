صور.. حملتا نظافة وتشجير بمدينتى قلين وبيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابعت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين، حملة النظافة والتجميل بمدينة قلين، حيث قام قسم النظافة بالوحدة المحلية بدهان تلتوارات مداخل المدينة، وغسيل مداخل المدينة ومسح الشوارع الرئيسية بقلين المحطة، ورفع جميع القمامة من شوارع المركز، وجمع الأتربة من شوارع المدينة وقص الأشجار وتهذيبها وريها، مناشدة المواطنين بعدم إلقاء القمامة خارج أماكنها المعدة لها.

كما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، سير العمل بمنظومة النظافة بمدينة بيلا، برفع المخلفات من على جانبى الشوارع، وتغيير لمبات الإنارة التالفة رفع كل المخلفات، وتوسعة وتهيئة الطريق العامة بالمدينة، ورفع الإشغالات، وقص وتقليم الأشجار، وإنارة الأعمدة فى شوارع المدينة، مناشداً المواطنين بعدم إلقاء القمامة خارج أماكنها المعدة لها، للحفاظ على نظافة المدينة.