صور.. حملة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقناطر الخيرية

جانب من الحملة - أرشيفية







القليوبية - نيفين طه

قاد اللواء إيهاب خيرت مدير امن القليوبية، حملة إزالات مكبرة بمنطقة أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية.

شارك بالحملة اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية واللواء حازم الدهبى مساعد المدير للأمن العام وقطاع مصلحة الأمن العام بالوزارة وقيادات وضباط المديرية ومجموعات قوات الأمن.

وجاءت أهداف الحملة تنفيذا لسياسة وزارة الداخلية بفرض هيبة الدولة وإعلاء سيادة القانون وذلك لرفع كافة التعديات على أملاك الدولة، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والإنشاءات المخالفة.

كما تم تشكيل مجموعات بحث وقوات أمن برئاسة اللواء مدير إدارة البحث الجنائى لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة.