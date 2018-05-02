صور.. حملة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقناطر الخيرية

صور.. حملة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقناطر الخيريةالأربعاء، 02 مايو 2018 04:12 م
جانب من الحملة - أرشيفية
إضافة تعليق
قاد اللواء إيهاب خيرت مدير امن القليوبية، حملة إزالات مكبرة بمنطقة أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية.
شارك بالحملة اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية واللواء حازم الدهبى مساعد المدير للأمن العام وقطاع مصلحة الأمن العام بالوزارة وقيادات وضباط المديرية ومجموعات قوات الأمن.
وجاءت أهداف الحملة تنفيذا لسياسة وزارة الداخلية بفرض هيبة الدولة وإعلاء سيادة القانون وذلك لرفع كافة التعديات على أملاك الدولة، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والإنشاءات المخالفة.
كما تم تشكيل مجموعات بحث وقوات أمن برئاسة اللواء مدير إدارة البحث الجنائى لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة.
حمله أزالات بالقناطر الخيرية
جانب من الحملة
حمله أزالات بابوالغيط بالقليوبية
جانب من حملة الإزالة
إضافة تعليق
184 فرصة استثمارية بخريطة الشرقية.. مشروعات زراعية وصناعية وتجارية بمناطق العاشر من رمضان وبلبيس والصالحية الجديدة.. وفرص متنوعة بمنطقة أوركيد الكويتية المصرية.. وسحر نصر: الطريق مفتوح للقطاع الخاص للقيام بدوره
توحيد أسعار "شنطة رمضان" بـ75 جنيها فى المجمعات ومعارض أهلا رمضان.. التموين: طرح مليون شنطة بالمحافظات.. وقوافل متحركة لتوفير اللحوم والدواجن فى الميادين العامة.. وتؤكد: تأمين مخزون زيت الطعام 3 أشهر ونصف
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة