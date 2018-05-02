video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقناطر الخيرية

الأربعاء، 02 مايو 2018 04:12 م
صور.. حملة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالقناطر الخيرية جانب من الحملة - أرشيفية


القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

قاد اللواء إيهاب خيرت مدير امن القليوبية، حملة إزالات مكبرة بمنطقة أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية.
 
 
شارك بالحملة اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية واللواء حازم الدهبى مساعد المدير للأمن العام وقطاع مصلحة الأمن العام بالوزارة وقيادات وضباط المديرية ومجموعات قوات الأمن.
 
 
وجاءت أهداف الحملة تنفيذا لسياسة وزارة الداخلية بفرض هيبة الدولة وإعلاء سيادة القانون وذلك لرفع كافة التعديات على أملاك الدولة، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والإنشاءات المخالفة. 
 
 
كما تم تشكيل مجموعات بحث وقوات أمن برئاسة اللواء مدير إدارة البحث الجنائى لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة.
 
حمله أزالات بالقناطر الخيرية
حمله أزالات بالقناطر الخيرية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

حمله أزالات بابوالغيط بالقليوبية
حمله أزالات بابوالغيط بالقليوبية

جانب من حملة الإزالة
جانب من حملة الإزالة

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وبيعها خردة بالقليوبية

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
صندوق النقد الدولى: زيادة إنتاج الغاز يعزز معدلات النمو فى مصر

صندوق النقد الدولى: زيادة إنتاج الغاز يعزز معدلات النمو فى مصر

اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته يوليو الماضى

اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته يوليو الماضى

184 فرصة استثمارية بخريطة الشرقية.. مشروعات زراعية وصناعية وتجارية بمناطق العاشر من رمضان وبلبيس والصالحية الجديدة.. وفرص متنوعة بمنطقة أوركيد الكويتية المصرية.. وسحر نصر: الطريق مفتوح للقطاع الخاص للقيام بدوره

184 فرصة استثمارية بخريطة الشرقية.. مشروعات زراعية وصناعية وتجارية بمناطق العاشر من رمضان وبلبيس والصالحية الجديدة.. وفرص متنوعة بمنطقة أوركيد الكويتية المصرية.. وسحر نصر: الطريق مفتوح للقطاع الخاص للقيام بدوره

توحيد أسعار "شنطة رمضان" بـ75 جنيها فى المجمعات ومعارض أهلا رمضان.. التموين: طرح مليون شنطة بالمحافظات.. وقوافل متحركة لتوفير اللحوم والدواجن فى الميادين العامة.. وتؤكد: تأمين مخزون زيت الطعام 3 أشهر ونصف

توحيد أسعار "شنطة رمضان" بـ75 جنيها فى المجمعات ومعارض أهلا رمضان.. التموين: طرح مليون شنطة بالمحافظات.. وقوافل متحركة لتوفير اللحوم والدواجن فى الميادين العامة.. وتؤكد: تأمين مخزون زيت الطعام 3 أشهر ونصف

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء بعصير الخيار والشاى الأخضر

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء بعصير الخيار والشاى الأخضر

على ماهر لـ"اليوم السابع": الأهلى خيره علىَّ والأسيوطى سطر التاريخ

على ماهر لـ"اليوم السابع": الأهلى خيره علىَّ والأسيوطى سطر التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة