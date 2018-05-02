صور.. حملات نظافة وتجميل وإزالة المطبات العشوائية بالبلينا بسوهاج







سوهاج عمرو خلف

شدد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بجميع قرى ومدن المحافظة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية وخلق بيئة حضارية للمواطنين.

وقال عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان إن الوحدة المحلية قامت بحملات للنظافة والتجميل بناحية قرية الساحل قبلى بالاشتراك مع رؤساء الوحدات القروية.

وتم رفع القمامة وإزالة المطبات العشوائية، اشترك فيها نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية، وكذلك بقرية الساحل البحرى تم رفع جميع التراكمات ومخلفات القمامة، وتم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية برديس ونجوع برديس ليلا اسفرت عن رفع كل أنواع التراكمات ومخلفات القمامة، وجارى اعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات.



اعمال النظافة والتجميل بالبلينا



اعمال النظافة والتجميل بالبلينا



اعمال النظافة والتجميل بالبلينا



اعمال النظافة والتجميل بالبلينا