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صور.. إجراءات أمنية مشددة فى تونس لتأمين "الحج اليهودى" بجزيرة جربة

الأربعاء، 02 مايو 2018 09:13 م
صور.. إجراءات أمنية مشددة فى تونس لتأمين "الحج اليهودى" بجزيرة جربة الشرطه التونسية تؤمن الحج اليهودى


كتب عبد الوهاب الجندى
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شددت القوات التونسية، إجراءاتها الأمنية، فى شوارع جزيرة جربة، بالتزامن مع اليوم الأول من الحج اليهودى فى البلاد، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وانطلقت الاحتفالات اليهودية فى تونس بمعبد الغريبة اليهودي، وتتمثل الطقوس فى إشعال الشموع، وضع البيض بالقرب من حجر مقدس يكتبون عليه أمانيهم للعام المقبل.

الحج اليهودي في تونس
الحج اليهودي في تونس

 

الشرطة التونسية
الشرطة التونسية

 

رئيس الوزراء في الاحتفالات اليهودية
رئيس الوزراء في الاحتفالات اليهودية

 

قوات الأمن فى التأمين
قوات الأمن فى التأمين

 

يهود تونس
يهود تونس

 

 

 


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