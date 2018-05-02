صور.. إجراءات أمنية مشددة فى تونس لتأمين "الحج اليهودى" بجزيرة جربة

صور.. إجراءات أمنية مشددة فى تونس لتأمين "الحج اليهودى" بجزيرة جربةالأربعاء، 02 مايو 2018 09:13 م
الشرطه التونسية تؤمن الحج اليهودى
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شددت القوات التونسية، إجراءاتها الأمنية، فى شوارع جزيرة جربة، بالتزامن مع اليوم الأول من الحج اليهودى فى البلاد، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.
وانطلقت الاحتفالات اليهودية فى تونس بمعبد الغريبة اليهودي، وتتمثل الطقوس فى إشعال الشموع، وضع البيض بالقرب من حجر مقدس يكتبون عليه أمانيهم للعام المقبل.
الحج اليهودي في تونس
الشرطة التونسية
رئيس الوزراء في الاحتفالات اليهودية
قوات الأمن فى التأمين
يهود تونس
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