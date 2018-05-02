"صحة الإسكندرية": ارتفاع عدد مصابى حادث الدائرى إلى 28 حالة







الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة ارتفاع عدد المصابين فى حادث أتوبيس بالطريق الدائرى اليوم، الأربعاء، إلى 28 حالة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجمهورية لتلقى العلاج اللازم.

وأكدت الدكتورة مرفت السيد، المتحدث الإعلامى لمديرية الصحة بالإسكندرية لـ"اليوم السابع" على أنه جارى التعامل مع الحادث، وتقديم الخدمة الطبية للمصابين، حيث تنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات بمناطق متفرقة من الجسم، وتم إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة لهم.