صحة أسوان: نقل 5 مصابين فى حريق مصنع كوم أمبو للمستشفى







أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان أن مستشفي كوم أمبو استقبلت 5 حالات أصيبوا فى حريق منشر مصنع سكر كوم أمبو وخرجوا بعد تلقيهم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحالات هى 3 حالات إصابة باختناقات وحالة أصيبت بحروق طفيفة فى الذراعين بنسبة 6% وحالة اشتباه كسر فى الساعد الأيمن.

كانت الحماية المدنية بأسوان، برئاسة العميد ضياء الدين صبحى، تلقت إخطاراً بنشوب حريق بمصنع الأخشاب الملحق بمصنع سكر كوم أمبو، ودفعت بنحو 20 سيارة إطفاء لمحاولة إخماد النيران، ولكن سرعة الرياح عرقلت عملية الإطفاء.