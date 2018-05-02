video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 05:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة أسوان: نقل 5 مصابين فى حريق مصنع كوم أمبو للمستشفى

الأربعاء، 02 مايو 2018 04:16 م
صحة أسوان: نقل 5 مصابين فى حريق مصنع كوم أمبو للمستشفى حريق مصنع كوم امبو


أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

أكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان أن مستشفي كوم أمبو استقبلت 5 حالات أصيبوا فى حريق منشر مصنع سكر كوم أمبو وخرجوا بعد تلقيهم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.
 
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحالات هى 3 حالات إصابة باختناقات وحالة أصيبت بحروق طفيفة فى الذراعين بنسبة 6% وحالة اشتباه كسر فى الساعد الأيمن.
 
 
كانت الحماية المدنية بأسوان، برئاسة العميد ضياء الدين صبحى، تلقت إخطاراً بنشوب حريق بمصنع الأخشاب الملحق بمصنع سكر كوم أمبو، ودفعت بنحو 20 سيارة إطفاء لمحاولة إخماد النيران، ولكن سرعة الرياح عرقلت عملية الإطفاء.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسوان: طائرات هليكوباتر شاركت فى إخماد حريق مصنع كوم أمبو

إسعاف قنا يدفع بـ15 سيارة تحسبا لوقوع إصابات فى حريق مصنع سكر كوم أمبو

حريق

مصنع سكر كوم امبو

مصنع الاخشاب

كوم امبو

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
النائب العام يستدعى نائب رئيس المجتمعات العمرانية وآخرين بواقعة غرق التجمع

النائب العام يستدعى نائب رئيس المجتمعات العمرانية وآخرين بواقعة غرق التجمع

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الاقتصاد المصرى يتعافى.. فايننشال تايمز: الإصلاح يؤتى ثماره مع زيادة اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلى.. اكتشافات الغاز والاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية أنهت مشكلات الطاقة.. وتوقعات بانخفاض التضخم

الاقتصاد المصرى يتعافى.. فايننشال تايمز: الإصلاح يؤتى ثماره مع زيادة اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلى.. اكتشافات الغاز والاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية أنهت مشكلات الطاقة.. وتوقعات بانخفاض التضخم

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة روما وليفربول فى دوري ابطال اوروبا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة روما وليفربول فى دوري ابطال اوروبا

الخطيب يحضر مران الأهلى لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الترجى بدورى الأبطال

الخطيب يحضر مران الأهلى لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الترجى بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة