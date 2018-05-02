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سكرتير عام المنوفية : بحث إقامة معرض أهلا رمضان بكل مدن المحافظة

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:31 م
سكرتير عام المنوفية : بحث إقامة معرض أهلا رمضان بكل مدن المحافظة جانب من الاجتماع


المنوفية _ محمد فتحى
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عقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية اليوم إجتماعا لمناقشة استعدادات المحافظة لإقامة معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية أمام مسجد سيدى خميس بدائرة حى غرب شبين الكوم ، وذلك بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، ووكيل وزارة التموين ،ورئيس الغرفة التجارية ، ومدير ادارة المرور ، ورئيس حى غرب شبين الكوم ، ومندوب شركة الكهرباء ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى .

يضم المعرض جميع مستلزمات شهر رمضان الكريم بكافة أنواعها وياميش رمضان بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية فرع المنوفية .

وأوصى السكرتير العام ببحث مدى امكانية فتح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بكل مدينة على مستوى المحافظة لتوفير كافة السلع الاستهلاكية واحتياجات شهر رمضان بأسعار مخفضة ليستفيد منها كل أبناء المحافظة ، حيث يقوم كل رئيس مركز ومدينة بالتنسيق مع التموين بتحديد مكان مناسب يصلح لإقامه معرض أهلا رمضان بالمدينة ويقوم التموين بإمداد المعرض بكافة السلع بأسعار مخفضة.

كما أكد السكرتير المساعد ، على ضرورة توفير كافة إجراءات الحماية والأمان لمواجهة أى حوادث  أو طوارئ فى أسرع وقت وبدون خسائر ، وكذا ضرورة تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية صباحا ومساء لمتابعة الأسعار ومراجعة الصلاحية للكشف عن السلع المنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات .

 وبناءً علي تعليمات  الدكتور أيمن مختار، سيقوم  السكرتير العام المساعد مع أعضاء الاجتماع بجولة تفقدية لمعرض أهلا رمضان للسلع الغذائية أمام مسجد سيدى خميس بدائرة حى غرب شبين الكوم ، لاستطلاع المعرض على الطبيعة ومعرفة المعوقات للخروج به فى أفضل صورة له تليق بأهل المنوفية .

 


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