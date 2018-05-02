سانا: مقتل طفل وإصابة 7 آخرين جراء انفجار لغم فى الحسكة







وكالات الأنباء

قُتل طفل وأصيب 7 آخرون بجروح، اليوم الأربعاء؛ جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى جنوب مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن لغمًا من مخلفات تنظيم "داعش" تم زرعه على أطراف حى النشوة الغربية على اتجاه طريق أبيض-جبل عبد العزيز انفجر، بالتزامن مع وجود عدد من الأطفال فى المكان، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 7 آخرين بعضهم فى حالة حرجة.

وزرعت التنظيمات الإرهابية ألغامًا أرضية وعبوات ناسفة فى مداخل القرى والبلدات والأراضى الزراعية وغيرها قبل أن يحررها الجيش السورى، ما تتسبب فى وقوع ضحايا بين المواطنين جراء انفجارها.