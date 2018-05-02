video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سانا: مقتل طفل وإصابة 7 آخرين جراء انفجار لغم فى الحسكة

الأربعاء، 02 مايو 2018 04:12 م
سانا: مقتل طفل وإصابة 7 آخرين جراء انفجار لغم فى الحسكة سوريا


وكالات الأنباء
إضافة تعليق

قُتل طفل وأصيب 7 آخرون بجروح، اليوم الأربعاء؛ جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى جنوب مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن لغمًا من مخلفات تنظيم "داعش" تم زرعه على أطراف حى النشوة الغربية على اتجاه طريق أبيض-جبل عبد العزيز انفجر، بالتزامن مع وجود عدد من الأطفال فى المكان، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 7 آخرين بعضهم فى حالة حرجة.

وزرعت التنظيمات الإرهابية ألغامًا أرضية وعبوات ناسفة فى مداخل القرى والبلدات والأراضى الزراعية وغيرها قبل أن يحررها الجيش السورى، ما تتسبب فى وقوع ضحايا بين المواطنين جراء انفجارها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دمشق تطالب مجلس الأمن بإنهاء تواجد القوات الأمريكية فى سوريا

وزيرا خارجية روسيا والأردن يبحثان ملفات سوريا والعراق وفلسطين

الدفاع الروسية: رصد 5 انتهاكات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال 24 ساعة

سوريا

لغم

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم

الحسكة




لا تفوتك
صندوق النقد الدولى: زيادة إنتاج الغاز يعزز معدلات النمو فى مصر

صندوق النقد الدولى: زيادة إنتاج الغاز يعزز معدلات النمو فى مصر

اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته يوليو الماضى

اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته يوليو الماضى

184 فرصة استثمارية بخريطة الشرقية.. مشروعات زراعية وصناعية وتجارية بمناطق العاشر من رمضان وبلبيس والصالحية الجديدة.. وفرص متنوعة بمنطقة أوركيد الكويتية المصرية.. وسحر نصر: الطريق مفتوح للقطاع الخاص للقيام بدوره

184 فرصة استثمارية بخريطة الشرقية.. مشروعات زراعية وصناعية وتجارية بمناطق العاشر من رمضان وبلبيس والصالحية الجديدة.. وفرص متنوعة بمنطقة أوركيد الكويتية المصرية.. وسحر نصر: الطريق مفتوح للقطاع الخاص للقيام بدوره

توحيد أسعار "شنطة رمضان" بـ75 جنيها فى المجمعات ومعارض أهلا رمضان.. التموين: طرح مليون شنطة بالمحافظات.. وقوافل متحركة لتوفير اللحوم والدواجن فى الميادين العامة.. وتؤكد: تأمين مخزون زيت الطعام 3 أشهر ونصف

توحيد أسعار "شنطة رمضان" بـ75 جنيها فى المجمعات ومعارض أهلا رمضان.. التموين: طرح مليون شنطة بالمحافظات.. وقوافل متحركة لتوفير اللحوم والدواجن فى الميادين العامة.. وتؤكد: تأمين مخزون زيت الطعام 3 أشهر ونصف

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء بعصير الخيار والشاى الأخضر

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء بعصير الخيار والشاى الأخضر

على ماهر لـ"اليوم السابع": الأهلى خيره علىَّ والأسيوطى سطر التاريخ

على ماهر لـ"اليوم السابع": الأهلى خيره علىَّ والأسيوطى سطر التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة