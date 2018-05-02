video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع إشغالات بميدان عرابى فى الزقازيق لبدء حفر نفق للسيارات

الأربعاء، 02 مايو 2018 03:29 م
رفع إشغالات بميدان عرابى فى الزقازيق لبدء حفر نفق للسيارات إزالة إشغالات بميدان عرابى بالشرقية


الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

شنت رئاسة حى أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، تحت إشراف العميد حاتم السبع رئيس الحى، حملة لرفع الإشغالات بميدان عرابى ونفق المحطة لتجهيز المكان للبدء فى أعمال حفر نفق سيارات بميدان عرابى لخلق محاور مرورية جديدة لتخفيف الوقت والجهد على المواطنين والسيارات ولإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمحافظة.

كان أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن توقيع عقد بين المحافظة وشركة المقاولين العرب للبدء فى أعمال وتنفيذ نفق سيارات بميدان عرابى بمدينة الزقازيق بتكلفة مبدئية 103 مليون جنيه بتمويل ذاتى من المحافظة.

شدد المحافظ على رئيس حى أول الزقازيق بضرورة التعاون الكامل والمستمر مع الشركة المنفذة لأعمال تنفيذ النفق مؤكداً على إزالة كافة المعوقات والإشغالات الموجودة فى الميدان والتى تقف حائلاً أمام إستكمال الأعمال لإنهاء تنفيذ خطة إنشاء النفق طبقاً للجدول الزمنى المحدد لتسهيل الحركة المرورية للسيارات وعبور المواطنين للدخول والخروج من ميدان عرابى باعتباره محوراً رئيساً للمدينة.

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لإعادة تخطيط المحاور المرورية والتقاطعات الرئيسية تحقيقا للسيولة المرورية ولتسهيل حركة المواطنين.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير إدارة بلبيس التعليمية يكرم إدارة مدرسة ميت ربيعة الإبتدائية رقم 2

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

اشغالات الزقازيق




لا تفوتك
صندوق النقد الدولى: زيادة إنتاج الغاز يعزز معدلات النمو فى مصر

صندوق النقد الدولى: زيادة إنتاج الغاز يعزز معدلات النمو فى مصر

اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته يوليو الماضى

اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته يوليو الماضى

184 فرصة استثمارية بخريطة الشرقية.. مشروعات زراعية وصناعية وتجارية بمناطق العاشر من رمضان وبلبيس والصالحية الجديدة.. وفرص متنوعة بمنطقة أوركيد الكويتية المصرية.. وسحر نصر: الطريق مفتوح للقطاع الخاص للقيام بدوره

184 فرصة استثمارية بخريطة الشرقية.. مشروعات زراعية وصناعية وتجارية بمناطق العاشر من رمضان وبلبيس والصالحية الجديدة.. وفرص متنوعة بمنطقة أوركيد الكويتية المصرية.. وسحر نصر: الطريق مفتوح للقطاع الخاص للقيام بدوره

توحيد أسعار "شنطة رمضان" بـ75 جنيها فى المجمعات ومعارض أهلا رمضان.. التموين: طرح مليون شنطة بالمحافظات.. وقوافل متحركة لتوفير اللحوم والدواجن فى الميادين العامة.. وتؤكد: تأمين مخزون زيت الطعام 3 أشهر ونصف

توحيد أسعار "شنطة رمضان" بـ75 جنيها فى المجمعات ومعارض أهلا رمضان.. التموين: طرح مليون شنطة بالمحافظات.. وقوافل متحركة لتوفير اللحوم والدواجن فى الميادين العامة.. وتؤكد: تأمين مخزون زيت الطعام 3 أشهر ونصف

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء بعصير الخيار والشاى الأخضر

وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء بعصير الخيار والشاى الأخضر

على ماهر لـ"اليوم السابع": الأهلى خيره علىَّ والأسيوطى سطر التاريخ

على ماهر لـ"اليوم السابع": الأهلى خيره علىَّ والأسيوطى سطر التاريخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة