رفع إشغالات بميدان عرابى فى الزقازيق لبدء حفر نفق للسيارات







الشرقية – إيمان مهنى

شنت رئاسة حى أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، تحت إشراف العميد حاتم السبع رئيس الحى، حملة لرفع الإشغالات بميدان عرابى ونفق المحطة لتجهيز المكان للبدء فى أعمال حفر نفق سيارات بميدان عرابى لخلق محاور مرورية جديدة لتخفيف الوقت والجهد على المواطنين والسيارات ولإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمحافظة.

كان أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن توقيع عقد بين المحافظة وشركة المقاولين العرب للبدء فى أعمال وتنفيذ نفق سيارات بميدان عرابى بمدينة الزقازيق بتكلفة مبدئية 103 مليون جنيه بتمويل ذاتى من المحافظة.

شدد المحافظ على رئيس حى أول الزقازيق بضرورة التعاون الكامل والمستمر مع الشركة المنفذة لأعمال تنفيذ النفق مؤكداً على إزالة كافة المعوقات والإشغالات الموجودة فى الميدان والتى تقف حائلاً أمام إستكمال الأعمال لإنهاء تنفيذ خطة إنشاء النفق طبقاً للجدول الزمنى المحدد لتسهيل الحركة المرورية للسيارات وعبور المواطنين للدخول والخروج من ميدان عرابى باعتباره محوراً رئيساً للمدينة.

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لإعادة تخطيط المحاور المرورية والتقاطعات الرئيسية تحقيقا للسيولة المرورية ولتسهيل حركة المواطنين.