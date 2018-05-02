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رسالة دكتوراة لاستخدام تقنية جديدة لمرضى أورام القولون بجامعة المنصورة

الأربعاء، 02 مايو 2018 03:57 م
رسالة دكتوراة لاستخدام تقنية جديدة لمرضى أورام القولون بجامعة المنصورة جانب من مناقشة الرسالة


الدقهلية ـ محمد حيزة
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ناقش الباحث محمد السيد أحمد عبد الخالق رسالة دكتوراة بمركز الأورام بجامعة المنصورة بعنوان "الاستئصال الكامل لمساريقا القولون مع الربط المركزى للأوعية الدموية.. مقارنة بالجراحة التقليدية فى سرطان القولون"، بحضور الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتضمنت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور أحمد السعيد ستيت أستاذ جراحة الأورام (المشرف الرئيسى)، الدكتور عادل طه دنيور أستاذ جراحة الأورام مركز الأورام، الدكتور تامر فادى يوسف أستاذ جراحة الأورام بمركز الأورجيوفانى ماريا رومانو أستاذ جراحة الأورام بالمعهد الوطنى للأورام (باسكالى) نابولى – إيطاليا.

وأجريت دراسة مقارنة بين الاستئصال الكامل لمساريقا القولون مع الربط المركزى للأوعية الدموية والجراحة التقليدية لسرطان القولون، فى مركزين لعلاج الأورام "أحدهما إيطالى، والآخر مصرى" مع الأخذ فى الاعتبار معايير الجودة الجراحية والنتائج السريرية، وتم التوصل للعديد من النتائج، ومنها أن التقنية الجديدة تتمتع بمميزات أفضل بالنسبة للأورام، بسبب الحصول على عينات جراحية أفضل.

 


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