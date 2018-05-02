رئيس مدينة الباجور: البدء فى رصف حديقة الطفل بـ"الإنترلوك"







المنوفية _ محمد فتحى

أكد المهندس بسيونى عيد بسيونى رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية ، أن قسم تحسين البيئة قام بالبدء في رصف الرصيف الخاص بحديقة الطفل ببلاط الانترلوك الذي يتم انتاجه بمصنع الانترلوك بقسم تحسين البيئة .

وأكد رئيس مركز ومدينة الباجور فى ببان له اليوم ،على إستمرار عملية رصف الحديقة لحين الانتهاء منها كاملة .

