رئيس مدينة الباجور: البدء فى رصف حديقة الطفل بـ"الإنترلوك"الأربعاء، 02 مايو 2018 03:37 م
رصف حديقة الطفل بالانترلوك
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أكد المهندس بسيونى عيد بسيونى رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية ، أن قسم تحسين البيئة قام بالبدء في رصف الرصيف الخاص بحديقة الطفل ببلاط الانترلوك الذي يتم انتاجه بمصنع الانترلوك بقسم تحسين البيئة .
وأكد رئيس مركز ومدينة الباجور فى ببان له اليوم ،على إستمرار عملية رصف الحديقة لحين الانتهاء منها كاملة .
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