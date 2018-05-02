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رئيس الوزراء العراقى: نسعى لإيجاد مصادر بديلة عن النفط لتحقيق التنمية

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:07 م
رئيس الوزراء العراقى: نسعى لإيجاد مصادر بديلة عن النفط لتحقيق التنمية رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى


بغداد(أ ش أ)
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى، سعى بلاده لإيجاد مصادر اقتصادية بديلة عن النفط لتحقيق التنمية فى العراق.

وقال العبادى فى كلمة بالمؤتمر الدولى العلمى السادس للنانوتكنولوجى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "نينا" - أن العراق تحتاج إلى إنجاز بحوث فى مجالات حفظ الأمن ومكافحة الفكر الإرهابى للتفرغ للتنمية، مشيرا إلى السيطرة على الحدود العراقية السورية وتحرير الأراضى العراقية من داعش يعد إنجازا كبيرا، مبينا أن تلاحم العراقيين ووحدتهم حولا الهزيمة إلى انتصار على الإرهاب .

 


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