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دمشق تطالب مجلس الأمن بإنهاء تواجد القوات الأمريكية فى سوريا

الأربعاء، 02 مايو 2018 03:46 م
دمشق تطالب مجلس الأمن بإنهاء تواجد القوات الأمريكية فى سوريا مندوب سوريا فى مجلس الأمن بشار الجعفرى


كتب محمد جمال ووكالات
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وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول المجزرة التى ارتكبها “التحالف الدولي” المارق على الشرعية الدولية الذى تقوده الولايات المتحدة بقصف الأحياء السكنية فى قرية الفاضل بريف محافظة الحسكة الجنوبى.

وأكدت الخارجية أن استمرار التحالف بارتكاب المجازر بحق الشعب السورى وقيامه بشكل منهجى بدعم بقايا تنظيم “داعش” الإرهابى وإعادة توظيفه فى إطار الميليشيات الانفصالية العميلة للولايات المتحدة الامريكية فى الحسكة والرقة ودير الزور يؤكد أن الهدف الوحيد لهذا التحالف هو تقويض سيادة ووحدة وسلامة أراضى سوريا وإطالة أمد الأزمة فيها.

وقال الخارجية: إن سوريا تطالب مجددا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتحرك الفورى لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى يرتكبها التحالف الدولى بحق الشعب السورى ومنع تكرارها وإنهاء الوجود العدوانى غير الشرعى للقوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى على الأراضى السورية.

 

 


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