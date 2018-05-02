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الأربعاء، 02 مايو 2018 04:52 م
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حفر بئر مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية بتكلفة 6 ملايين جنيه

الأربعاء، 02 مايو 2018 04:09 م
حفر بئر مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية بتكلفة 6 ملايين جنيه حفر بئر -أرشيفية


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن محمد عبد الوهاب مسئول معلومات سوق العمل بالوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بمشروع دعم إصلاح التعليم بمحافظة الوادي الجديد فى بيان له ، أنه تم الانتهاء من حفر بئر مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 6 ملايين جنيه.

وأكد منسق المشروع ، أن المشروع يتم تنفيذه ببتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لدعم التعليم الفنى كوسيلة للارتقاء بالاقتصاد بالمحافظة حيث يزور مركز الفرافرة ممثل عن مشروع دعم إصلاح التعليم الفني "التفت" بالوزارة وممثل الشركة الإيطالية القائمة علي أعمال الحفر لحضور تجربة الضخ وتسليم البئر .

 

 


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