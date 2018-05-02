جماعات يهودية متطرفة تقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

جماعات يهودية متطرفة تقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلالالأربعاء، 02 مايو 2018 10:13 ص
اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
استأنفت جماعات يهودية متطرفة صباح اليوم الأربعاء، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.
وأفاد شهود عيان بأن هذه المجموعات المتطرفة نفذت جولات مشبوهة فى المسجد، فى محاولة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه.
من جهة أخرى، وصلت أعداد كبيرة من طلبة مدارس القدس وخارجها إلى المسجد المبارك فى إطار الرحلات المدرسية وانتشروا فى مرافقه وسط شروحات من المعلمين والمعلمات حول مكانة المسجد ومحتوياته ومرافقه.
إضافة تعليق
السكة الحديد تنهى استعدادات شهر رمضان.. الهيئة تعدل مواعيد قيام بعض قطارات بحرى لتناسب مواعيد الإفطار.. وخطوط الصعيد بلا تعديلات.. وننشر المواعيد الجديدة وأرقام الرحلات المعدلة طوال الشهر الكريم
"اليوم السابع" يلتقى أسرة الرائد عبدالله خليل أحد شهداء الواجب.. زوجته: اشتغل 28 سنة فى شمال سيناء بإرادته.. ابنته: أطالب وزير الداخلية بتوفير فرصة عمل لشقيقى.. وابنه: أدعو الله بالتوفيق للرئيس السيسى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة