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جماعات يهودية متطرفة تقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

الأربعاء، 02 مايو 2018 10:13 ص
جماعات يهودية متطرفة تقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية


رام الله (أ ش أ)
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استأنفت جماعات يهودية متطرفة صباح اليوم الأربعاء، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأفاد شهود عيان بأن هذه المجموعات المتطرفة نفذت جولات مشبوهة فى المسجد، فى محاولة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه.

من جهة أخرى، وصلت أعداد كبيرة من طلبة مدارس القدس وخارجها إلى المسجد المبارك فى إطار الرحلات المدرسية وانتشروا فى مرافقه وسط شروحات من المعلمين والمعلمات حول مكانة المسجد ومحتوياته ومرافقه.

 


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