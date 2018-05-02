تونس تدشن أول محطة لتحلية مياه البحر للتغلب على نقص الموارد المائية

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دشن رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد أول محطة لتحلية مياه البحر بجزيرة جربة فى تونس اليوم الأربعاء بتكلفة اجمالية بلغت حوالى 73 مليون دولار.

وقال الشاهد في تصريح صحفى اليوم، إنّ هذه المحطة ستوفّر مياه الشرب لسكان الجزيرة ومراكزها حتى عام 2035، واصفا المشروع بـ''الضخم''.

وكشف الشاهد عن اتجاه تونس لتدشين مشاريع مماثلة في كل من الزارات بقابس وصفاقس وسوسة نظرا لانّ هذه المناطق تشهد نقصا فى الموارد المائية.