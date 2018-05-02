توريد 108 آلاف طن و714 كيلو قمح بشون وصوامع كفر الشيخ

توريد 108 آلاف طن و714 كيلو قمح بشون وصوامع كفر الشيخالأربعاء، 02 مايو 2018 06:02 م
محصول القمح
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صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، المتحدث الرسمى للمديرية، بأن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل الماضى، 108 آلاف طن و714 كيلو قمح.
وأضاف الهابط ، فى بيان له، أن عملية التوريد منتظمة دون مشاكل أو معوقات، وأن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة، والبالغ عددها 25 منفذ استلام، ما بين شونة وصومعة ومركز تجميع.
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