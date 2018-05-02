تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم شمالى بغداد







رويترز

أعلن تنظيم "داعش"، اليوم الأربعاء، مسئوليته عن هجوم بالأسلحة قرب مدينة الطارمية العراقية، وكان مصدر أمنى، قال لـ"رويترز"، أمس، إن 8 من المدنيين العزل قتلوا أمس الثلاثاء فى الهجوم بالمدينة التى تقع على بعد 25 كيلومترا شمالى بغداد.

وجاء فى بيان للتنظيم المتشدد، أن 22 شخصا قتلوا فى الهجوم، كما وصف البيان القتلى بأنهم جميعا من "عناصر الحشد العشائرى"، فى إشارة إلى قوات الحشد الشعبى التى تدعمها الحكومة العراقية.

وأعلن مصدر أمنى عراقي، ارتفاع حصيلة هجوم تنظيم "داعش" الإرهابى، فى مدينة الطارمية شمال العاصمة بغداد إلى 7 قتلى و13 مصابًا، ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن المصدر، قوله، إن خلايا نائمة لتنظيم داعش الإرهابى هى من نفذت الهجوم واستهدفت أشخاصًا معينين.

وأضاف أن القوات الأمنية أغلقت مداخل ومخارج القضاء، وبدأت بحملة تفتيش فى منطقة 14 رمضان، نافيًا ما يتردد عن انتشار مسلحى داعش فى المنطقة، وكانت مجموعة مسلحة من "داعش" فتحت النار بشكل عشوائى فى الطارمية، وقتلت 5 مدنيين وأصابت أربعة أخرين بجروح.