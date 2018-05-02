تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم المفوضية الانتخابات فى ليبيا

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم المفوضية الانتخابات فى ليبياالأربعاء، 02 مايو 2018 04:10 م
انفجار ليبيا
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قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش، اليوم الأربعاء، إن التنظيم الإرهابى أعلن مسئوليته عن تفجيرين انتحاريين استهدفا مكاتب المفوضية العليا للانتخابات الليبية فى طرابلس، حيث قتل ما لا يقل عن 12 شخصا عندما اقتحم مهاجمون المبنى وأضرموا فيه النار.
وقال التنظيم، فى بيان، "انطلق "أبو أيوب" و"أبو توفيق"، نحو مقر المفوضية العليا للانتخابات الشركية الليبية فى طرابلس، حيث اشتبكا مع عناصر حمايتها قبل الدخول إليها"، فيما لم يقدم التنظيم دليلا على مزاعمه.
وكان عضو مفوضية الانتخابات فى ليبيا، عبد الحكيم بلخير، أكد مقتل عدد من الاشخاص بينهم أعضاء فى مفوضية الانتخابات فى تفجير لمقر المفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى إصابة العشرات من أعضاء المفوضية والمدنيين فى تفجير المقر.
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