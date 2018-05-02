"تعليم سوهاج" تحقق فى واقعة تعدى طالبين على زميلهما بآلة حادة بمدرسة ثانوى







سوهاج محمود مقبول

قرر الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج تطبيق لائحة الانضباط المدرسى وتشكيل لجنة من الشئون القانونية للتحقيق فى واقعة تعدى طالبين بمدرسة طهطا الثانوية الصناعية بنين على زميل لهم بسبب خلافات بينهم باستخدام آلة حادة مما نتج عنه إصابته بجرح قطعى بالأذن.

ترجع الواقعة عقب تلقى مديرية التربية والتعليم إخطارا يفيد بقيام الطالب ع . ح . ا . م والطالب ع . ث . ع بالتعدى على زميل لهم يدعى م . ا . د بمدرسة طهطا الثانوية الصناعية، ما نتج عنه إصابة الأخير بجرح قطعى بالأذن وتم نقله لمستشفى طهطا العام لتلقى العلاج.

وعلى جانب آخر، أشارت التحريات الأمنية إلى أن الواقعة حدثت فى الاستراحة بعد أداء الطلاب الامتحان بمادة التربية القومية، وأنه تم التحفظ على الطالبين تحت حراسة أمنية واستكمالهم لأداء الامتحان بالفترة الثانية تمهيدا لتحرير محضرا بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما شهدت مدرسة الابتدائية الجديدة بإدارة طهطا التعليمة قيام طالب بالصف الرابع بذات المدرسة يدعى أ . ر . ش بالصف الرابع الابتدائى بذات المدرسة بإلقاء قطعة من الخشب من الطابق الرابع بالمدرسة فسقطت على الطالب هـ . ض . م مما نتج عنه إصابته جرح قطعى بالعين وتم نقله للمستشفى للعلاج.