تعرف على خطة شركة مياة الأقصر للعام الحالى بقيمة 448 مليون جنيه







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار سعى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر من خلال قطاع التخطيط بتنفيذ الخطط السنوية والتى تشتمل إحلال وتجديد المحطات، وكذلك شبكات المياه المتهالكة، بهدف رفع كفاءة الأصول وتلبية احتياجات المواطنين لتحسين الخدمة، انتهت الشركة من تنفيذ مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالى 2017 \ 2018 بالكامل .

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى بيان صحفى له أن خطة أعمال العام المالى الحالى أشتملت على تنفيذ مشروعات بلغت قيمتها 448 مليون جنيه، فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك من خلال المخصصات المالية المعتمدة للشركة، وآخرى سعت الشركة فى الحصول عليها من الجهات المانحة مع دعم محمد بدر محافظ الأقصر .

وشملت خطة مشروعات مياه الشرب إحلال وتجديد محطتى الأقصر الشرقية الكبرى، ومحطة مياه نقالى جزيرة أرمنت بمبلغ 6 مليون جنية، وإحلال وتجديد شبكات مياه متهالكة على مستوى محافظة الأقصر بقيمة 5 مليون جنية، كما ساهمت مؤسسة مصر الخير من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع محافظة الاقصر، بإحلال وتجديد حوالى 70 كم بقرى كومير والعضايمة وترعة ناصر وجزيرة راجح بمركز أسنا بقيمة إجمالية 23 مليون جنيه، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التى تستهدف وضع حلول للمناطق الساخنه، حيث تم معالجة ضعف كمية المياه بمدينة الطود، بتنفيذ سحب وإنزال عدد 2 بئر بنجع بو الحمد، بتكلفة تقدر بـ 1.5 مليون جنية، وجارى إنشاء بوستر رفع مياه لرفع المعاناه عن المواطنين بمنطقة شرق السكة من ضعف الضغوط، وإعاده تأهيل ونقل محطات مياه نقالى بمنطقة المعلا كحل مؤقت لتغطية العجز المائى لمنطقة شرق أسنا، تمهيداً لإنشاء مشروع محطة سطحية كبرى بقرية الهنادى بطاقة 17 الف م3/يوم تمويل المعونة الأمريكية، وتم تنفيذ 3 آبار بتكنولوجيا متقدمة (آيار الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار) لزيادة طاقة محطة الصعايدة بمركز الزينية، وجارى العمل فى إطار البرتوكول الموقع لتطوير شبكات مياه الشرب بنجع الفوال، الممول من المؤسسة المالية هيرميس وإنشاء محطة المعالجة الثلاثية .

كما تقوم الشركة بمشروعات إمداد الاسكان الاجتماعى بمنطقة الشغب والدير بخطوط مياه الشرب بتمويل من جهاز الإسكان والتعمير فضلا عن توصيل الخدمة للمناطق المحرومة من المياه على مستوى المحافظة بقيمة 15 مليون جنيه ومن خلال التعاون المشترك مع محافظة الاقصر تم تأمين مأخذ محطات الاقصر والزينية والصعايدة من خلال الحواجز الماصة للمواد البتروليه حتى لا يتم انقطاع المياه، بالإضافة إلى توصيل خدمة المياه إلى عمارات الاسكان الاجتماعى بمنطقة قرى توماس .

وعلى صعيد المشروعات المنفذة فى قطاع الصرف الصحى قامت الشركة بأحلال وتجديد عدد من محطات وشبكات الصرف الصحى، حيث تم إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحى الفرعية شمال رقم 1، ومحطة رفع صرف صحى الفرعية جنوب رقم 2، كما وفر محافظ الأقصر دعم مالى للشركة بقيمة 3 مليون جنية لتوصيل خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالأقصر والبياضية ، و فى إطار الإتفاقية الموقعة مع الوكالة الأمريكية للتنمية بمبلغ 258 مليون جنيه تم إنشاء توسعات محطة الحبيل لمعالجة مياه الصرف الصحى، والتى تخدم مدينه الأقصر والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى مدينة البياضية وقرية الحبيل، وأشار يحيى إن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى بقرية الحبيل مركز البياضية ومدينه أسنا، ونجع دنقل بأرمنت، ومن المقرر الأنتهاء منها خلال الشهور القليلة القادمة .