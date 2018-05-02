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الأربعاء، 02 مايو 2018 01:26 م
خالد صلاح
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انتهاء عملية إجلاء العناصر المسلحة من أحياء جنوب دمشق

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:28 م
انتهاء عملية إجلاء العناصر المسلحة من أحياء جنوب دمشق إجلاء المسلحين وعائلاتهم فى سوريا - أرشيفية


أ ش أ
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أكدت مصادر محلية سورية، اليوم الأربعاء، انتهاء عملية إجلاء مسلحى "جبهة النصرة" عن الأحياء الجنوبية لدمشق، مشيرة إلى استمرار عدد من عناصر الجبهة فى نشاطهم وانضمامهم لـ"داعش".

وقالت المصادر - وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" - إن وحدات الجيش السورى والقوات الموالية له مستمرة فى القضاء على عناصر تنظيم "داعش" وما تبقى من مسلحى "تحرير الشام" النصرة سابقا.

وكانت 5 حافلات تقل نحو 200 مسلح مع عوائلهم قد غادرت مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبى دمشق، فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إخراج المسلحين من المخيم، بحضور عناصر من الجيش السورى.

يذكر أن الحكومة السورية كانت قد توصلت إلى اتفاق مع المسلحين برعاية روسية، نصت على خروج المسلحين من مخيم اليرموك إلى إدلب شمال غربى البلاد، وتحرير المحاصرين فى بلدتى كفريا والفوعة هناك والبالغ عددهم نحو 5 آلاف على مرحلتين، وتحرير مخطوفى بلدة اشتبرق فى ريف إدلب أيضا على مرحلتين، وعددهم 85 من النساء والشيوخ والأطفال.

 


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