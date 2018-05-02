اليوم.. انطلاق مهرجان "الأقزام" بمدينة شرم الشيخ







جنوب سيناء- فايزة مرسال

ينطلق اليوم من مدينة شرم الشيخ المهرجان الأول لقصار القامة "الأقزام" بمشاركة 120 قزما من مختلف أنحاء الجمهورية، ويبدأ المهرجان بماراثون للجرى من منطقة الفنار وينتهى أمام هيلتون الشلالات.

يقام المهرجان برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وبحضور الكابتن عبد الواحد السيد حارس مرمى نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق ورئيس نادى جنوب سيناء الرياضي، تستمر فعاليات المهرجان حتى السبت المقبل.

وقال أحمد الغباشى منسق المهرجان بشرم الشيخ إن المهرجان تنظمه جمعية النجوم بالإسكندرية، مشيرا إلى أن المهرجان سوف يشمل عرض للمواهب بالمسرح الحر بشارع قصر الثقافة ودورة لكرة القدم الخماسية بملعب المدينة الشبابية.