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اليابان تقدم تبرعا بقيمة 10 ملايين دولار للأونروا

الأربعاء، 02 مايو 2018 12:03 ص
اليابان تقدم تبرعا بقيمة 10 ملايين دولار للأونروا الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى


أ ش أ
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أعلنت الحكومة اليابانية، تقديم تبرع بقيمة 10 ملايين دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك من أجل المساعدة فى تقديم المعونة الحيوية للاجئى فلسطين فى سوريا.

وأوضحت الأونروا - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن هذه المنحة الإضافية من اليابان، ستمكن المنظمة من تزويد لاجئى فلسطين من سوريا بالخدمات الصحية والمعونة النقدية الطارئة.

وأعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، عن ترحيبه بهذا الدعم الذى يأتى فى وقته، قائلا "نحن نقدر كثيرا هذا التبرع السخى من الحكومة اليابانية خلال هذا الوقت"، مبينا أن مناشدة الطوارئ الخاصة بسوريا والتى تم إطلاقها فى وقت سابق من هذا العام بقيمة 409 ملايين دولار ماتزال تعانى من نقص كبير فى التمويل، وهذا الدعم الحيوى سيمكن الأونروا من تقديم المعونة الطارئة لعائلات لاجئى فلسطين المتضررة جراء الحرب فى سوريا.

وأضاف "لطالما كانت اليابان مانحا ذا قيمة للأونروا، وفى عام 2017 تبرعت اليابان وحدها بمبلغ وصل إلى 43,3 مليون دولار بما فى ذلك حوالى 23 مليون دولار من أجل برامج وخدمات الوكالة الرئيسة إلى جانب 8,7 مليون دولار لدعم برامج الوكالة الطارئة فى سوريا وفى الأراضى الفلسطينية المحتلة، علاوة على مبلغ 11,5 مليون دولار من أجل مشروعات حيوية".


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