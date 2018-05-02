المغرب يتهم سفير إيران فى الجزائر بالضلوع فى تدريب عناصر من جبهة بوليساريو

المغرب يتهم سفير إيران فى الجزائر بالضلوع فى تدريب عناصر من جبهة بوليساريوالأربعاء، 02 مايو 2018 05:05 م
العاهل المغربى الملك محمد السادس
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أفدات فضائية العربية فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن المغرب اتهم سفير إيران فى الجزائر بالضلوع فى تدريب عناصر من جبهة بوليساريو.
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