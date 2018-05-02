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الأربعاء، 02 مايو 2018 06:05 م
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المغرب يتهم سفير إيران فى الجزائر بالضلوع فى تدريب عناصر من جبهة بوليساريو

الأربعاء، 02 مايو 2018 05:05 م
المغرب يتهم سفير إيران فى الجزائر بالضلوع فى تدريب عناصر من جبهة بوليساريو العاهل المغربى الملك محمد السادس


كتب أيمن رمضان
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أفدات فضائية العربية فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن المغرب اتهم سفير إيران فى الجزائر بالضلوع فى تدريب عناصر من جبهة بوليساريو. 

 

 


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