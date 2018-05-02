الكتيبة 166 بليبيا: العثور على سيارتين مفخختين فى العاصمة الليبية طرابلس







كتب - أحمد جمعة

أعلنت الكتيبة 166 للحماية فى ليبيا، العثور على سيارتين مفخختين فى العاصمة الليبية طرابلس.

وأكدت الكتيبة، فى بيان صحفى مقتضب، الأربعاء، العثور على سيارة مفخخة فى ميدان الجزائر، مشيرة إلى أنها عثرت على سيارة مفخخة أخرى فى منطقة الظهرة.

كان تفجيران انتحاريان نفذه عناصر تنظيم داعش الإرهابى قد استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل 12 شخصا من الشرطة والعاملين بالمفوضية.