video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 02 مايو 2018 06:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكتيبة 166 بليبيا: العثور على سيارتين مفخختين فى العاصمة الليبية طرابلس

الأربعاء، 02 مايو 2018 05:04 م
الكتيبة 166 بليبيا: العثور على سيارتين مفخختين فى العاصمة الليبية طرابلس انفجار سيارة مفخخة


كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعلنت الكتيبة 166 للحماية فى ليبيا، العثور على سيارتين مفخختين فى العاصمة الليبية طرابلس.

 

وأكدت الكتيبة، فى بيان صحفى مقتضب، الأربعاء، العثور على سيارة مفخخة فى ميدان الجزائر، مشيرة إلى أنها عثرت على سيارة مفخخة أخرى فى منطقة الظهرة.

 

كان تفجيران انتحاريان نفذه عناصر تنظيم داعش الإرهابى قد استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل 12 شخصا من الشرطة والعاملين بالمفوضية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو جديد لتفجير مقر مفوضية الانتخابات فى العاصمة الليبية طرابلس

مصر تدين بأشد العبارات حادث تفجير مقر مفوضية الانتخابات فى العاصمة طرابلس

ننشر أول فيديو لتفجير مقر مفوضية الانتخابات الليبية فى العاصمة طرابلس

طرابلس

انفجار طرابلس

انفجار ليبيا

مقر مفوضية الانتخابات الليبية

حصيله قتلى طرابلس

تفجير مفوضيه الانتخابات

حصيله قتلى تفجير طرابلس




لا تفوتك
النائب العام يستدعى نائب رئيس المجتمعات العمرانية وآخرين بواقعة غرق التجمع

النائب العام يستدعى نائب رئيس المجتمعات العمرانية وآخرين بواقعة غرق التجمع

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الاقتصاد المصرى يتعافى.. فايننشال تايمز: الإصلاح يؤتى ثماره مع زيادة اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلى.. اكتشافات الغاز والاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية أنهت مشكلات الطاقة.. وتوقعات بانخفاض التضخم

الاقتصاد المصرى يتعافى.. فايننشال تايمز: الإصلاح يؤتى ثماره مع زيادة اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلى.. اكتشافات الغاز والاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية أنهت مشكلات الطاقة.. وتوقعات بانخفاض التضخم

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة روما وليفربول فى دوري ابطال اوروبا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة روما وليفربول فى دوري ابطال اوروبا

الخطيب يحضر مران الأهلى لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الترجى بدورى الأبطال

الخطيب يحضر مران الأهلى لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الترجى بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة