الكتيبة 166 بليبيا: العثور على سيارتين مفخختين فى العاصمة الليبية طرابلس

الكتيبة 166 بليبيا: العثور على سيارتين مفخختين فى العاصمة الليبية طرابلسالأربعاء، 02 مايو 2018 05:04 م
انفجار سيارة مفخخة
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أعلنت الكتيبة 166 للحماية فى ليبيا، العثور على سيارتين مفخختين فى العاصمة الليبية طرابلس.
وأكدت الكتيبة، فى بيان صحفى مقتضب، الأربعاء، العثور على سيارة مفخخة فى ميدان الجزائر، مشيرة إلى أنها عثرت على سيارة مفخخة أخرى فى منطقة الظهرة.
كان تفجيران انتحاريان نفذه عناصر تنظيم داعش الإرهابى قد استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى العاصمة الليبية طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل 12 شخصا من الشرطة والعاملين بالمفوضية.
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