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القضاء التونسى: استعدنا جزء من أموالنا المنهوبة فى سويسرا

الأربعاء، 02 مايو 2018 01:36 م
القضاء التونسى: استعدنا جزء من أموالنا المنهوبة فى سويسرا سفيان السليطى المتحدث الرسمى باسم القطب القضائى المالى


كتبت آمال رسلان
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أكد سفيان السليطى المتحدث الرسمى باسم القطب القضائى المالى، أنه تم استرجاع العدد من الأموال المنهوبة من سويسرا ولبنان، وأن هناك أموالا فى الطريق إلى تونس بفضل مجهودات القضاة.

وأوضح فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أنه فى إطار مكافحة الفساد المالى والتصدى لغسيل الأموال تم القبض على ثلاثة متهمين من بينهم مسئولان بالبنك المركزى التونسى، لافتا إلى أن الطرف الثالث كان هاربا وتم إلقاء القبض عليه مؤخرا بعد مطاردة أمنية.

وقال السليطى، إن عدد القضايا فى الفساد المالى بلغت إلى حد اليوم 1060 قضية، مضيفا أن عدد القضايا المنشورة منذ 16 سبتمبر 2017 أمام القطب المالى إلى حد اليوم بلغت 549 قضية أما القضايا المفصولة من 16 سبتمبر 2017 إلى اليوم بلغت 339 قضية وهو ما يؤكد المجهود الذى يقوم به قضاة القطب المالى رغم قلة عددهم.

 


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