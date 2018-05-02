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"القبض على جاسوس قطرى باليمن" يتصدر تويتر.. ومغردون: جن جنون تنظيم الحمدين

الأربعاء، 02 مايو 2018 07:47 م
"القبض على جاسوس قطرى باليمن" يتصدر تويتر.. ومغردون: جن جنون تنظيم الحمدين تنظيم الحمدين


كتب أحمد جودة
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تصدر هاشتاج "القبض على جاسوس قطري باليمن"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بقطر، وذلك عقب إلقاء القبض على ضابط قطرى، اليوم الأربعاء، عند مغادرته اليمن، متوجها إلى عمان والاشتباه فى دعمه الحوثيين، وفقا لما أوردته شبكة العربية.

أنباء القبض على جاسوس قطرى باليمن
أنباء القبض على جاسوس قطرى باليمن

من جانبه، قال خالد الهيل، المعارض القطرى، «جن جنون تنظيم الحمدين بعد القبض على جاسوسهم الكربى فى اليمن، وادعوا أنه فى زيارة عائلية، ولكن التقارير الأمنية ووحدات الرصد والمتابعه لديها ما يثبت عكس ذلك.. عموما الأيام ستوضح أكثر مما تم التصريح به حتى الآن».

الهاشتاج
الهاشتاج

وسخر الكاتب مثيب المطرفى من سياسات تنظيم الحمدين، قائلا «قطر ذات 150 ألف نسمة لطالما تواجدت فى كل الأماكن المشبوهة كالعراق وسوريا واليمن وليبيا، لماذا شعوب الصين ام الملياريين والهند ذات المليار والنصف لا نجد لهم تواجد فى أماكن القتال فى المنطقة؟!، عقدة النقص تغللت فيهم. ماذا تريد قطر من الخليج والعرب!؟».

جانب من التغريدات عبر الهاشتاج
جانب من التغريدات عبر الهاشتاج

فيما اعتبر أحد المغردين أن الضابط القطرى المقبوض عليه، من المجنسين بالجنسية القطرية، وأضاف أحدهم « هناك من يقول مجنس إذا حاكم الدولة الفعلى مجنس لماذا تستغرب من عنصر مخابراتى».


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خالد الهيل

تنظيم الحمدين

الحوثيين فى اليمن




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