الفريق مهاب مميش : عبور 54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء عبور54 سفينة، بحمولة 3.8 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 23 سفن بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات والتى ترفع علم جزر المارشالSAGIR ، بحمولة 158 ألف طن، قادمة من إنجلترا، ومتجهة إلى الصين.

وعبرت 31 سفينة من إتجاه الجنوب"القناة الجديدة" ، بحمولة 2 مليون 500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنميةEVER GOLDEN ، بحمولة 220 ألف طن، قادمة من ماليزيا، ومتجهة إلى أمريكا.