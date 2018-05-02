السعودية تدين الهجوم الانتحارى على مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس

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أعربت المملكة العربية السعودية ، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحارى على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى العاصمة الليبية طرابلس، الذى أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين من أعضاء المفوضية والمواطنين الأبرياء.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب والتطرف، معربا عن التعازى والمواساة لذوى الضحايا وحكومة وشعب ليبيا، وعن التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.



وكان أحد المسلحين قد قام، فى وقت سابق اليوم، بتفجير نفسه بحزام ناسف فى الطابق العلوى بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى غوط الشعال وسط طرابلس، ما أسفر عن مقتل 12 وإصابة 7 آخرين.