الرئيس اليمنى يشيد بالموقف العمانى الداعم لاستقرار اليمن

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أشاد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، بموقف سلطنة عمان الداعم لليمن وأمنه واستقراره والتى تجسده روابط الأخوة والجوار.

وأكد الرئيس هادى - خلال لقائه السفير اليمنى لدى السلطنة خالد شطيف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وجوانب التعاون والتنسيق فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها تعزيز وتفعيل الجهود لمحاربة ومكافحة التهريب بكافة أشكاله وصوره عبر المنافذ البحرية والبرية والحد من تداعياته على أمن واستقرار اليمن الذى يمر بظروف حرب غاية فى المعاناة والتعقيد.

ومن جانبه، أشار السفير شطيف إلى التسهيلات التى تقدمها السلطنة للمواطنين اليمنيين الراغبين بالسفر إلى الخارج عبر السلطنة، وكذلك حالات العلاج والدعم الإنسانى عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وخصوصا المناطق الحدودية المجاورة.