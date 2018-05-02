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الأربعاء، 02 مايو 2018 07:37 م
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الجيش السورى يحبط تهريب أسلحة إسرائيلية إلى مجموعات إرهابية بريف حمص

الأربعاء، 02 مايو 2018 07:09 م
الجيش السورى يحبط تهريب أسلحة إسرائيلية إلى مجموعات إرهابية بريف حمص قوات الجيش السورى


أ ش أ
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تمكنت وحدة من الجيش السورى اليوم الأربعاء من ضبط كميات كبيرة من الذخائر المتنوعة والأسلحة والأدوية إسرائيلية الصنع كانت فى طريقها إلى المجموعات الإرهابية بريف حمص الشمالى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أنه فى إطار عمليات الجيش السورى لقطع خطوط إمداد التنظيمات الإرهابية وبناء على معلومات استخباراتية، نفذت إحدى الدوريات كمينا على أحد المحاور المحتملة لتحرك الإرهابيين عبر البادية انطلاقا من المنطقة الجنوبية تم خلاله ضبط شحنة كبيرة من الذخائر المتنوعة والأسلحة والأدوية إسرائيلية الصنع كانت متجهة إلى المجموعات الإرهابية بريف حمص.


وأوضحت الوكالة أنه من بين الأسلحة قواذف متنوعة، إلى جانب عدد كبير من القذائف مختلفة العيار ومئات من صناديق الذخيرة للرشاشات المتوسطة والبنادق الحربية وأدوية متنوعة إسرائيلية الصنع.

وفى السياق، عثرت عناصر الهندسة السورية، خلال عمليات تمشيط المناطق المحررة فى الغوطة الشرقية من التنظيمات الإرهابية، على مركز إعلامى تابع لقناة "الجزيرة" القطرية، كما ضبطت أجهزة بث فضائى وتجهيزات فنية متكاملة وكاميرات فيديو وفوتوغراف وحواسيب وكميات كبيرة من الأشرطة والسيرفرات والطابعات.


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