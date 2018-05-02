"الجماعات الجهادية" و"حدوتة نوبية" يحصدان جوائز مشاريع تخرج "إعلام المنوفية"







المنوفية – محمود شاكر

نظم قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنوفية حفل توزيع جوائز مشاريع التخرج السنوى للقسم لطلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون لعام 2017/2018، تحت إشراف الدكتور عبد الجواد سعيد رئيس قسم الإعلام، والدكتورة ماهيتاب سمهان أستاذ مادة التدريبات العملية، والدكتور صالح عراقى أستاذ مادة مشروع التخرج.

فيما فاز فيلم "الجهاد مع نبيل نعيم" على جائزة " أصعب فكرة "، وعلى المركز الأول عن فئة الأفلام التسجيلية عن مادة التدريبات العملية، فيما حاز فيلم "ميت يوم " على المركز الأول عن فئة الأفلام الروائية عن مادة التدريبات العملية، وحصل فيلم "حدوتة نوبية" على المركز الأول عن فئة الأفلام التسجيلية عن مادة مشروع التخرج.

كما حاز الطالب أحمد رأفت على أفضل سيناريو وأفضل إخراج، والطالب عمرو خالد على أفضل مصور فيديو، ونال فيلم "حدوته نوبية" جائزة أفضل موسيقى تصويرية، كما حصل الطلاب " ألاء يوسف، منى حسن، هاجر على، إسراء شريف، سالى عزيز، عمرو خالد، أحمد رأفت " على أفضل مجموعة عمل من ضمن مجموعات عمل المشروعات المختلفة.