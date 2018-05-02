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البنتاجون ينقل معتقل سعودى من جوانتانامو إلى المملكة

الأربعاء، 02 مايو 2018 11:22 م
البنتاجون ينقل معتقل سعودى من جوانتانامو إلى المملكة معتقل جوانتانامو -أرشيفية


(أ ف ب)
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الأربعاء انها سلّمت الرياض مواطنا سعودياً كان معتقلا فى جوانتانامو، ليصبح بذلك أول معتقل يغادر هذا السجن العسكرى فى عهد دونالد ترامب.

وقال البنتاجون فى بيان إن أحمد محمد أحمد هزاع الدربى الذى أصدرت بحقه المحكمة العسكرية فى جوانتانامو فى أكتوبر 2017 حكما بالسجن لمدة 13 عاما بعدما دانته بالتورط فى تفجير استهدف فى 2002 ناقلة النفط الفرنسية ليمبورج "تم تسليمه إلى حكومة المملكة العربية السعودية" و"سيقضى الفترة المتبقية من عقوبته فى السعودية".

وبرحيله ينخفض عدد الذين ما زالوا معتقلين فى جوانتانامو إلى 40 معتقلا.

 

 

       

 


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