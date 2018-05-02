البرلمان العربى يشارك فى ورشة عمل تحت رعاية الاتحاد الأوروبى







كتب مصطفى عنبر

يشارك البرلمان العربى ممثلا بالنائب إدريس أوقمنى والنائب علوي الباشا بن زبع فى ورشة العمل الإقليمية التى تعقد تحت رعاية الاتحاد الأوروبى وينظمها المعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون حول "العلاقة بين البرلمانيين والجهات الفاعلة فى مجال العدالة الجنائية بمكافحة الإرهاب" يومى الأربعاء والخميس الموافقين 2 و3 مايو 2018 م فى بروكسل.

وتبحث الندوة التى يشارك فيها برلمانيون وقضاة وخبراء دوليين، على مدار يومين العناصر ذات الصلة بقدرات البرلمانيين على مكافحة الإرهاب، والعمل البرلمانى من أجل منع الأسباب الجذرية للتطرف العنيف، والتعاون مع مقدمى خدمات الإنترنت لإزالة المحتوى غير القانونى على الإنترنت، وذلك بناء على توصيات فاليتا الصادرة عن المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب.

كما تهدف الورشة إلى تقديم توصيات جوهرية للبرلمانيين لأداء دورهم على أفضل وجه ومتابعة المسؤوليات والأهداف لتعزيز سياسات وممارسات لمكافحة الإرهاب تقوم على سيادة القانون .

تأتى مشاركة البرلمان العربى فى هذه الورشة باعتبار أن مكافحة التطرف والارهاب تأتى فى أولويات عمل البرلمان العربى الذى رعى ورشة العمل الإقليمية فى مجال مكافحة الإرهاب تحت عنوان "تنفيذ توصيات فاليتا الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" بالتعاون مع المعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون فى 24-25 أكتوبر الماضى فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة .