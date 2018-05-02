البرلمان العربى يدين الهجوم الإرهابى على مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس







كتب مصطفى عنبر

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الجبان الذى استهدف اليوم الأربعاء مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة الليبية طرابلس، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الموظفين وقوات الأمن.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن البرلمان العربي يُدين ويستنكر بشدة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والبشعة التى تقوم بها عصابات إجرامية لخدمة أجندات تستهدف أمن واستقرار الشعب الليبي الشقيق، معتبراً الاعتداء على مفوضية الانتخابات هو اعتداء على حق الشعب الليبي فى الأمن والاستقرار وبناء دولته ومؤسساته الوطنية.

وأعلن رئيس البرلمان العربي وقوف البرلمان العربي مع الشعب الليبى ضد كل ما يهدد أمنه ويعطل مسار العملية السياسية التي شهدت تطوراً إيجابياً ملموساً في الآونة الأخيرة من جميع الأطراف السياسية الليبية.

ودعا رئيس البرلمان العربي جميع أبناء الشعب الليبي وجميع القوى السياسية للوقوف ضد هذه الأعمال الإجرامية الجبانة والتصدي لهذه العصابات الإرهابية، والتمسك بالمصالحة والحوار الوطني سبيلاً لتحقيق الأمن والاستقرار في دولة ليبيا.

وجدد رئيس البرلمان العربي موقف البرلمان العربي الداعم للحوار بين جميع الأطراف الليبية للوصول لحل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا واستعداد البرلمان العربي لدعم العملية السياسية في دولة ليبيا.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لدولة ليبيا ولأسر الضحايا، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.