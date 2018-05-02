البحرين تدين التفجير الانتحارى على مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس







(أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة للتفجير الإرهابى الذى استهدف مقر مفوضية الانتخابات بمدينة طرابلس، والذى أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت الخارجية البحرينية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - موقف البحرين الثابت الداعم لكافة الجهود الرامية للحفاظ على سلامة ليبيا ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب الليبى الشقيق وطموحاته فى التنمية والأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، معربة عن تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت الوزارة موقف البحرين الراسخ الذى يرفض العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والداعى إلى تكاتف جهود المجتمع الدولى من أجل القضاء على هذه الآفة الخطيرة التى تهدد العالم بأسره وبما يكفل إرساء الأمن والسلم الدوليين.