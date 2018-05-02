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الإمارات تؤكد وقوفها بجانب المغرب فى مواجهة كل ما يهدد أمنه

الأربعاء، 02 مايو 2018 08:04 ص
الإمارات تؤكد وقوفها بجانب المغرب فى مواجهة كل ما يهدد أمنه وزير الخارجيه الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد


وكالات
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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة فى مواجهة كل ما يهدد أمنها و سلامتها و استقرارها و وحدتها الترابية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"

و ذكرت وزارة الخارجية و التعاون الدولى فى بيان لها اليوم أن دولة الإمارات إذ تدين بشدة تدخلات إيران فى شؤون المغرب الداخلية عبر أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التى تقوم بتدريب عناصر ما يسمى جماعة " البوليساريو" بهدف زعزعة أمن المملكة المغربية الشقيقة فإنها تؤكد وقوفها إلى جانبها فى كل ما يضمن أمنها و استقرارها بما فى ذلك قرارها الحاسم تجاه التدخلات الإيرانية.

وأضاف البيان أن دولة الإمارات تقف مع المملكة المغربية الشقيقة صفا واحدا فى إجراءاتها تجاه هذه التدخلات الواضحة وتؤكد مجددا على موقفها التاريخى و المبدأى المؤيد لوحدة التراب المغربي.

 


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